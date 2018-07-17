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ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова

Иллюстративное фото

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали бывшего главу Следственного управления по Москве Александра Дрыманова. Он стал подозреваемым по уголовному делу. Первым об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете. Позднее информацию о задержании подтвердил адвокат Дрыманова.

По данным СМИ, в начале июня Дрыманов подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.

В начале 2018 года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО его сообщника Андрея Кочуйкова.

Кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку почти в 10 тысяч евро за общее покровительство и собственное назначение на должность. Дрыманов тогда заявил, что это оговор. В начале сентября 2017 года стало известно о том, что Дрыманов был допрошен по делу Никандрова. Тогда же сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски.

Материалы в отношении Дрыманова были направлены главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, но он не стал возбуждать уголовное дело. Дрыманов остался в статусе свидетеля.

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