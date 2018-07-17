Под Тулой задержали более 20 подозреваемых в экстремизме

Более 20 человек задержаны в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник".

Как рассказал собеседник агентства, обыски прошли "по нескольким адресам в городе Суворове". В результате были изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. Задержаны более 20 человек, все они подозреваются в экстремистской деятельности – в частности, как утверждает источник, они проводили лекции экстремистского толка.

Также источник сообщил, что все задержанные состояли в группе под названием "Партизанская правда".

В различных социальных сетях есть несколько политических пабликов с таким названием. Идет ли речь о каком-то из них – пока не ясно.