Суд обязал Серебренникова ознакомиться с делом до 1 сентября

Басманный суд Москвы обязал художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 сентября.

Следствие просило суд обязать Серебренникова завершить ознакомление с делом к 19 июля. Это решение было отменено Мосгорсудом. Прокурор предлагала установить срок до 19 сентября, то есть до окончания предварительного расследования. Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что к началу июля неизученными остались 70 из более 250 томов уголовного разбирательства.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое — с 66 до 133 миллионов рублей.

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.