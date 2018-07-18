Задержанной в США россиянке Бутиной предъявили новое обвинение

В США большое жюри присяжных предъявило россиянке Марии Бутиной новое обвинение — в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы иноагентом. Об этом сообщает Politico.

Максимальное наказание по новому обвинению – десять лет лишения свободы. По первому пункту (о сговоре) – пять лет.

По сообщению Министерства юстиции США, Бутина была задержана 15 июля. На сайте ведомства, в частности, сообщается, что с начала 2015 года и до февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного российского чиновника, бывшего члена парламента, который в апреле был включен в санкционный список министерства финансов США.

В Вашингтоне считают, что задачей Бутиной было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, чтобы через них продвигать российские интересы. Так, по сведениям The New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу президента России Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. В газетной публикации, датированной 17 ноября 2017 года, названо имя заместителя председателя Банка России, бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина.

Мария Бутина входит в правление российской организации "Право на оружие". По версии обвинения,она работала в интересах Торшина, стараясь проводить интересы России через Национальную стрелковую ассоциацию, имеющую большое влияние на американскую политику.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл отверг все обвинения в ее адрес. По его словам, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила "тысячи" документов, сообщает РИА Новости.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США не допускают российских представителей к Бутиной. Очередное заседание суда по ее делу пройдет в среду.