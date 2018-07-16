Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью работы агентом иностранного государства. По закону, такая работа требует предварительного уведомления американских властей. За нарушение закона гражданке России может грозить наказание в виде лишения свободы на пять лет.

По соообщению Министерства юстиции США, Бутина была задержана 15 июля. В Вашингтое считают, что её задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, чтобы через них продвигать российские интересы.

На сайте Минюста, в частности, сообщается, что с начала 2015 года и до февраля 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника российского правительства, который ранее был членом россмийского парламента, заняв позднее высокий пост в Центробанке. В документе также отмечено, что этот чиновник попал в список лиц, против которых Министерство финансов США в апреле 2018 года ввело санкции.

По сведениям The New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу президента России Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. В газетной публикации, датированной 17 ноября 2017 года, названо также имя Александра Торшина, заместителя председателя Банка России. 6 апреля 2018 года Торшин был назван среди 26 бизнесменов, чиновников и депутатов, против которых США ввели санкции.