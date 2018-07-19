Мир за кончиком носа. Ефим Фиштейн – о разваренной макаронине

Согласно опросам общественного мнения, еще никогда доверие американцев к собственным средствам массовой информации не падало так низко, как сейчас. Причина не вызывает сомнений: американские журналисты заворожены и одержимы Дональдом Трампом и не способны думать о чем-либо другом. К штыку приравняв перо, они только отвращают от себя читателей. Но, чтобы понять эту простую истину, требуется способность видеть дальше кончика собственного носа.

Изобличать Трампа легко, безопасно для здоровья и не требует даже минимальных умственных усилий. Вы берете любое высказывание президента США или начинание – и показываете, чем они чреваты. Пока он бездействовал в отношении ракетно-ядерных испытаний Ким Чен Ына, это было чревато угрозой самому существованию Соединенных Штатов. Еще ужаснее по последствиям оказались, как ни странно, долго ожидавшиеся переговоры: Трамп якобы все отдал, ничего не получив взамен. Хитрый Ким кинул его как ребенка: был изгоем, и вот благодаря американскому президенту стал рукопожатным, теперь может в охотку гнобить собственное население. И, как доносит разведка, под носом у США уже расширяет систему центрифуг, обогащающих уран. А значит, все ужасы неминуемых войн, все слезы вдов и печальные глаза сирот – все это ответственность Трампа.

Глупость прет из этих соображений, как запах гнили из погреба. Все санкции против Северной Кореи остаются в силе и могут быть в любой момент ужесточены. Правители корейского юга, кстати, в отличие от заполошных репортеров, приветствуют нынешнее развитие событий. Корейско-корейская граница открывается, уже проводятся совместные спортивные мероприятия, встречаются разделенные семьи и формируется общая олимпийская команда. Живые американские заложники отпущены на свободу, мертвые вскоре найдут место на Арлингтонском кладбище. Ким стал рукопожатным? Уймитесь, господа: ни один политик мира руки ему пока не подал – кроме тех, кто это делал и в прошлом. Его по-прежнему в приличные дома не пускают и не пустят, пока американцы не дадут отмашку. А дадут, когда ядерное разоружение станет безусловным и не вызывающим сомнений фактом.

А обогащенный уран? Даже дилетант знает, что ядерные войска можно довести до наступательной кондиции только и единственно путем испытаний – и не одного испытания, а большой их серии. Американцы могут спать спокойно именно потому, что испытаний нет и не предвидится. С первым же запуском ракеты рушится весь договор. Ким не настолько глуп, чтобы испытывать терпение Непредсказуемого. Ему тоже хочется вкусно жить и коротать время с прекрасными корейскими девушками. Поэтому вместо новых репрессий он объявляет всеобщую амнистию.

Примерно такая же катавасия сопровождала встречу Трампа с Путиным. Причитания о том, что саммит выводит Кремль из международной изоляции, что американец поехал к пахану на поклон, а вернулся с носом, выглядят особeнно жалкими. Говорить о путинской нерукопожатности можно только в порядке несмешного анекдота. Из всех именитых политиков только поляки и прибалты не совершают регулярного паломничества в логово бандюка, за что им честь и хвала. Ангела Меркель с Эммануэлем Макроном ходят в Кремль на полусогнутых. В дорогу Трампа проводили наставления его доброжелательных недругов. Сенатор Маккейн посоветовал проявить максимальную жесткость и вести переговоры с позиции силы, и к этому совету Трампу стоило прислушаться. Группа демократических интеллектуалов потребовала прекратить базар, который может закончиться только большой войной, и восстановить с Россией нормальные дружественные отношения. Видный сенатор-демократ Чак Шумер вообще предложил остроумный ход: в последнюю минуту назло Путину от встречи отказаться. Понятно, что часть этих политиков (а может быть, и все они) по итогам встречи в Хельсинки чувствуют себя преданными.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан назвал Трампа изменником родины, заслуживающим высокой меры наказания. Вообще-то он мог сэкономить время и не ждать официальных результатов – достаточно было в тот день открыть утренний выпуск "Нью-Йорк Таймс". До всяких совместных пресс-конференций и даже до начала самой встречи газета, предвосхищая события, уже назвала президента самым большим предателем в истории своей страны.

В оценке итогов саммита российские и главные американские СМИ на редкость единодушны: Путин победил по полной программе. Российские журналисты обязаны это утверждать, у них это в трудовых договорах записано, а американские повинуются велению сердца, ссылаясь на то, что ведь даже русские признают свою победу. Вообще, никто так не служит делу укрепления путинского авторитета, как полезные идиоты, представляющие все проблемы и беды Запада как результат кремлевских происков. Они еще до начала противоборства объясняют, почему не могут не проиграть, – и непременно проигрывают. Если московские кроты способны обыграть демократию в поддавки, то выходит, что эффективный менеджер все-таки Путин, а не демократы. Чем еще прикажете заниматься диктаторским режимам, как не происками? Такие режимы были, есть и будут, но погоду в мире делают не они. Путин может только вбивать клинья в щели, но щели возникают не из-за этого. Если стенка пошла трещинами, значит, дело в стенке и ее пора ремонтировать. Это примерно то, что Трамп пытался объяснить в Хельсинки, говоря о том, что бесконечное и бесплодное расследование "русского следа" наносит американской демократии больше вреда, чем пользы. Хотел, но не сумел, не нашел подходящих слов. В большой политике нерасторопность наказуема.

Трампа было не узнать, в Трампе остро не хватало Трампа

Конечно, Трамп мог бы правильными телодвижениями произвести лучшее впечатление и не выглядеть, по меткому замечанию Арнольда Шварценеггера, "разваренной макарониной". Мог наступить Путину на любимый мозоль так, чтобы у того лицо искривилось от боли, мог вести себя нахальней и презрительней, давая понять, что директор вселенной он, а не президент России. Трамп действительно успешен и убедителен только тогда, когда ведет себя как танк, а не как макаронина. Попытка вести себя в Хельсинки как вечно пританцовывающий Обама дала результат обратный желаемому, Трампа было не узнать, в Трампе остро не хватало Трампа. Думаю, что единственный вывод, который он может сделать для себя, Путину не понравится: Трамп будет вынужден смазать это впечатление гораздо более жестким подходом, чем раньше, снова стать танком. Если не сумеет, будет сметен той же консервативной волной, которая внесла его в Белый дом. Альтернатив у Трампа нет, а вот наработки есть.

Ведь до встречи с Путиным был еще саммит НАТО. Гадалки на кофейной гуще с немалым энтузиазмом неделями кормили читателей байками о том, как Дональд Коварный своими нелепыми требованиями лишает НАТО дееспособности – все потому, что он у Путина на побегушках и на довольствии. Когда запуганные граждане уже раскупили участки на кладбище и приготовились к неминуемой смерти, они прочитали в Брюссельской резолюции слова о том, что "Союз НАТО силен и дееспособен, как никогда в прошлом", обязуется срочно довести расходы на оборону до обещанного уровня 2% от ВВП. При этом без экивоков НАТО указывает на Россию как на источник угрозы, как на своего потенциального противника. Впрочем, и этого уровня оборонных расходов Трампу показалось мало – он намекнул, что неплохо бы довести финансирование европейских армий до 4% ВВП, как это приходится делать самим США. Бывшего "лидера свободного мира" Меркель Трамп пожурил за то, что канцлер ФРГ фактически финансирует путинскую агрессию, подбрасывая Москве миллиарды евро в обмен на газ, которого в мире и без России невпроворот. Попутно Меркель сдает жизненные интересы поляков, прибалтов и украинцев, которые слезно просили этого не делать. Подозреваю, что, почувствовав на себе тяжелый взгляд Трампа, канцлер теперь трижды подумает, прежде чем начинать прокладку нового газопровода под Балтийским морем. И кажется, уже раздумала дразнить змею босой ногой.

Российскую аннексию Крыма НАТО всеми голосами и навсегда признала противозаконной, и американский президент, приветствуя такую обязующую квалификацию, тоже сдвинул ладоши. Если это развал альянса и уступка Путину, то как же выглядит наступательное единство?

Отметем благоглупости и скажем коротко: Трамп продавил на саммите свою повестку дня целиком, зарядил оборонительный союз новой энергией и сознательно наметил пределы, за которыe нельзя было выйти на встрече с Путиным. По-прежнему считаете, что такой результат порадовал Кремль и думские депутаты подняли бокалы с шампанским за успех предстоящей гонки вооружений? Они-то понимают, что это именно та "перегрузка", которая сломает хребет путинскому застою, как рейгановские "звездные войны" сломали хребет застою брежневскому! Газетные звездочеты разучились видеть дальше кончика носа. Трамп умеет подсластить пилюлю, с показным уважением называя дурачка Спинозой, но проглоченная пилюля делается от этого не менее горькой.

Но, может быть, я заблуждаюсь – с кем не бывает – не вижу будущего и вообще являюсь восторженным членом секты трампистов (если половина Америки – это секта, то в каких катакомбах искать церковь истинной веры?) Может, на горизонте уже рисуется титаническая фигура западного лидера, готового повести за собой свободный мир, попутно защитив от наступающей диктатуры совокупность наших демократических идеалов? Не томите, назовите же поскорей заветное имя, приведите меня к нему, я хочу видеть этого человека! Боюсь, мне не суждено порадоваться вместе с вами – этого гиганта мысли в сегодняшней природе нет, такова особенность эпохи. В толпе крепких хозяйственников, привыкших общаться на языке волапюк, давно растерявших динамику и энергию, если и были таковые, не имеющих за душой ровным счетом ничего, что они могли бы Западу предложить, кроме сомнительных прелестей увядания и смерти, – в этой меланхолической толпе только Трамп и торчит вызывающе, как средний палец. Как писал великолепный Распутин, его убить мало – его еще повалить надо!

Знают ли нелицеприятные критики, что случится, если Трампа не будет? Хорошо бы им знать, что в стане его американских оппонентов на постаменте стоят далеко не либеральные ценности. Там царит моральный релятивизм худшего пошиба. Демократическая партия стремительно дрейфует к тоталитарному идеалу. В ее первичных выборах неизменно побеждают молодые революционеры налево от музейного левака Берни Сандерса, без царя, но зато "с Венесуэлой в голове". Печать пестрит заголовками вроде "Демократам давно пора перестать бояться социализма", "Социализм – это будущее Демократической партии" и так далее. Лишь треть демократов, по опросам, гордится своим американским гражданством. Университетские кампусы требуют отмены Первой поправки к Конституции, гарантирующей свободу совести и слова. В их кругу давно принято за аксиому, что отнюдь не любое мнение имеет право на существование, а только то мнение, которое разделяют они сами. Кумиром университетской молодежи вновь является герой парижского студенческого бунта 1968 года философ Герберт Маркузе, доказавший, как дважды два четыре, что терпимость к инакомыслию – не более чем буржуазный пережиток. Эта люди рвутся в бой, и собственное дурновкусие их не пугает.

Америка идейно разделена примерно пополам, страсти накалены. Холодная гражданская война легко может перейти в горячую фазу. Напрасно столичные противники Трампа тешат себя иллюзией, будто они играючи справятся с красношеей Вандеей. В противоположном лагере – армейцы, национальные гвардейцы, полиция, члены стрелковой ассоциации и многие другие крутые парни. Они вооружены и очень опасны. Сегодня они молчат, потому что у них есть лидер и перспектива. Если надежда исчезнет, они возьмут площади городов. Мало никому не покажется.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

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