"Битва жабы с гадюкой": в Рунете об аресте генерала Дрыманова

Новый виток войн силовиков в России - в Москве арестован бывший руководитель московского управления Следственного комитета Александр Дрыманов.

ФСБ подозревает Дрыманова в том, что он брал взятку у самого Шакро Молодого.

Екатерина Заподинская:

Главная особенность этого дела в том, что в нашем российском законе написано: расследовать взятки вправе только Следственный комитет (ст. 151 УПК РФ). А как быть, когда взятки инкриминируются приближенным председателя Следственного комитета, в законе не написано. Между тем, осужденного Максименко Бастрыкин в свое время лично перетащил из спецназа МВД в СК и доверял ему как близкому человеку. Генпрокуратура придумала не очень изящный выход из этого юридического казуса: поручила ФСБ возбудить дело об организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и в рамках его расследовать дело о взятках. А теперь Верховный суд вполне может 31 июля отменить приговор Максименко и отпустить его домой со ссылкой на то, что предварительное расследование по статье 290 УК "Получение взятки" проведено ненадлежащим следственным органом ФСБ вместо Следственного комитета. Именитого генерала Дрыманова, видимо, привезут на этот суд в качестве свидетеля в наручниках под конвоем. О чем сообщат все инстаграмы и телеграмы страны, которые не успел закрыть борец с инакомыслием Александр Иванович Бастрыкин

Татьяна Становая:

Дрыманов до конца не верил, что все закончится его арестом. Поэтому не бежал. Арест означает, что принято политическое решение, причем без участия Бастрыкина, который ограничен в доступе к Путину. Арест Дрыманова был вопросом исключительно принципиальным для ФСБ, они долго за это боролись. Наступает интересное время, когда обвиняемые могут оказаться не безропотными жертвами, а "крепкими орешками". Закрыть процесс будет выгодно для власти, и никто, по крайней мере пока, не собирается делать из этого публичную антикоррупционную порку (это к вопросу о том, будут ли сажать ради рейтинга).

Алексей Козлов:

Чемпионат мира завершился и наступили будни, то есть аресты и задержания. Пока берут своих. Перестановки у силовиков прогнозировали осенью, арест Дрыманова, видимо, прелюдия. Бастрыкин, как Сечин, спокойно жить не может. Много лет наблюдем его конфликт с Чайкой, теперь вот с ФСБ. Интересно у них там все устроено.

Да, конечно, на мой взгляд, арест Дрыманова не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. С лидерами криминального мира, в связях с которыми обвиняют генерала, у власти давно установлен рабочий контакт.

Владимир Осечкин:·

Генерала Дрыманова запросто можно признать политическим заключённым. И вот почему. Его задержание и арест пролоббированы управлением М ФСБ, и не имеют ничего общего с борьбой с коррупцией. Несколько лет назад контора прочувствовала потерю влияния и усилении позиций Бастрыкина/СКР, и начался сбор компромата на людей из его команды. Первым под удар попали Ламонов, Максименко и Денис Никандров, тот самый руководитель следственно-оперативной группы по делу о крышевании прокурорам...

Сергей Смирнов:

Противостояние вокруг Дрыманова продолжалось год! Бастрыкин не сдавал одного из самых близких к себе людей. По делу Шакро уже сели генералы СК, а Бастрыкин отбивал Дрыманова. Хотя на суде прокурор прямо читал, что Дрыманов брал взятку. Впрочем, оговаривался, что он пока свидетель.

Дело Дрыманова как раз обозначает примерные феодальные расклады в стране. Не смог Бастрыкин, несмотря на старосту группы Путина, отбить у ФСБ своего заместителя. Но пытался! Отсюда такая пауза при задержании Дрыманова.

Но проиграл.

Скоро и сам уйдёт.

Журналист "Коммерсанта" Максим Варывдин тоже рассказывает о сложных взаимоотношениях Дрыманова с ФСБ:

Подчиненные Сан Саныча потом рассказали, что у шефа в последнее время были сложные отношения с чекистами. Пока он являлся спецследователем при Александре Бастрыкине и разбирался в событиях в Южной Осетии, Приднестровье и на юго-востоке Украины, представители двух ведомств взаимодействовали идеально.

Но когда Сан Саныч возглавил столичный главк СКР, по некоторым делам начались трения. Говорят, связаны они были с тем, что генерал Дрыманов привык сам руководить расследованием и не очень прислушивался к подсказкам со стороны некоторых представителей оперативных служб.

Не обошлось и без личной неприязни. После показаний генерала Никандрова о том, что он в одном случае дал генералу Дрыманову взятку за общее покровительство, а в другом получил часть вознаграждения от него самого за освобождение подручных вора в законе Калашова, сотрудники ФСБ провели обыски у начальника ГСУ СКР. В обоих случаях ничего криминального не нашли. Но закончили свой визит в сентябре прошлого года чекисты тем, что написали на его воротах слово «вор».

А Евгений Вышенков на "Фонтанке" рисует глобальную картину противостояния силовых ведомств или даже лично Бастрыкина и Бортникова

К 2016 году, то есть через пятилетку после назначения на пост руководителя СКР, Александр Бастрыкин стал первым силовиком в медиаполе. Он воспринимался российским народом как абсолютный защитник угнетенных и попавших в беду. Даже не надо шерстить поисковики, можно опираться на ощущения – если где-то у нас порой пострадал ребенок, значит, Александр Иванович объявится и покарает.<...>

Все меняется ровно два года назад. Это как чемпион впервые пропускает удар и, еще не успев удивиться наглости соперника, касается коленом ковра ринга.

То случилось с 18 на 19 июля 2016 года. ФСБ пришла за самым влиятельным после Бастрыкина человеком в Следственном комитете страны – Михаилом Максименко. На его петербургский взлет уже обращала внимание «Фонтанка», на рынке деликатных услуг даже удивлялись, насколько он недооценивает себя. Но дело тут не в эпической истории самого знаменитого вора в законе Шакро Молодого, по которой Михаила Ивановича и взяли. Это формальная сторона вопроса, поэтому уйдем от перечисления большинства ее известных серий. Вспомним лишь, что заодно в тот же день арестовали заместителя главы СК по Москве Никандрова.<...>

Если вновь перенести смыслы на аналог ринга, то непобедимому Бастрыкину дважды пробили, но с его весовой категорией он дважды и очухался. В таких случаях судья все равно должен начинать отсчеты. Третий нокдаун пришел в конце сентября – в день официального ухода Владимира Маркина. Кстати, если за раунд спортсмен трижды плывет с широко расплывшимися зрачками, то бой останавливают. Но в данном контексте у рефери свой резон, и он не стал торопиться.<...>

В апреле этого года Максименко получил тринадцать по взяткам. Но в конце января этого года произошло еще одно событие. На очередном суде по теме того же Шакро прокурор в присутствии журналистов обвинил Дрыманова в том, что он также участвовал в коррупционной схеме вместе со своим заместителем Никандровым. То есть по безусловному согласованию с начальством публично предупредил через прессу Бастрыкина – отдай начальника СК Москвы, а то уронишь. Но Александр Иванович ведь отлично понимает, что роняют его.<...>

В мае этого года Дрыманов все же уходит с поста. При таких отношениях между ведомствами это не может быть торгом «он исчезает, а ФСБ снимает вопросы». Поэтому 16 июля уже бывшего главу столичного СК задерживают по обвинению во взятках в продолжение все той же цепочки – Шакро – Никандров – Максименко.

Это очередной нокдаун. Причем нехороший. Когда боксер вроде встает, но только и ждет гонга. К тому же «Фонтанке» известно, что на Лубянке еще есть в запасе новые комбинации. Например, новые обвинения Максименко, продолжающие раскрывать глубину проблем в СКР.

Так что, если в крупную клетку – примерно так идет борьба за решение Владимира Путина по поводу уже не такого всесильного Александра Бастрыкина, но все еще остающегося старостой курса в бытность учебы лидера в Санкт-Петербургском университете.

Либо избиение продолжится, либо на ринг вылетит белое полотенце.

Между тем, Дрыманов в своё время "засветился" во многих резонансных делах.

Сергей Давидис:

Арестованный Дрыманов мне запомнился тем, что был первым руководителем бредового управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны (именно это управление возбуждало нелепые дела против Турчинова, Яценюка, Полторака и прочих украинских руководителей).

До того он завершал дело ЮКОСа, о геноциде в Южной Осетии, а также курировал расследование уголовных дел о преступлениях на Украине.

Он по факту один из виновных, если не в самом уничтожении гражданского Боинга рейса MH17 и убийстве 298 человек 4 года назад, то уж в укрывательстве преступников и заметании следов преступления - точно.

Так что туда ему и дорога.

Николай Полозов:

Он заведовал следствием по делам Ходорковского и Савченко, а также фабриковал дела против украинцев.

Но взяли его не за фабрикации тех дел, а за взятки от криминала.

В общем, товарищ Ягода ушёл, товарищу Ежову приготовиться.

Сам арестованный сообщил, что готов к "процессуальному сражению".

Марк Фейгин:

Эти люди уничтожили независимость суда, превратили в фикцию следствие, коррумпировали адвокатуру, а теперь собираются «сражаться».<Чёрт>, они безумны...

Аресты высокопоставленных силовиков напоминают публике о 1937 годе, так недавно вспоминавшемся после задержания Pussy Riot.

Ренат Давлетгильдеев:

Вообще, это, конечно, очень про дух времени – то, что в Лефортово Дрыманов А.А. оказался не за фальсификацию второго дела Ходорковского, которое он лично и вел, не за курирование дела Надежды Савченко, как бы к ней не относились сегодня в Украине, а за мешок, <чёрт возьми>, «Боско».

"По сравнению с тем, что происходит – 37-й год отдыхает, я вам говорю", - недавно бросил в сердцах Дрыманов А.А. журналистам.

Они ведь и правда сейчас все друг друга пересажают. И, как завещал Виссарионович, начнут с тех, кто сам сажал.

Влад Юсупов:

Знаете, я с Александром Дрымановым знаком лично.

Сколько копий было сломано в наших спорах про судебную систему в России - уже и не расскажешь.

Из главного: когда я ему сказал, что в стране попросту отсутствует состязательность участников судебного процесса, он мне ответил «Меня все устраивает!».

Вот хрен его знает, Саша, устраивает ли тебя сейчас всё.

Ни в коем случае не злорадствую — я сам прошел через откровенную фальсификацию, такую, что башкирские менты по сей день не знают как от от нее отмыться.

И желаю тебе постараться победить в тех условиях, которые в значительной степени ты строил сам.

Тебя же «все устраивает».

Максим Дбар:

У этого посадочного конвейера есть своя логика. Он не может голодать. И когда кончаются "вкусные" враги, то принимаются за бывших друзей. Точно вам говорю, мы еще при Путине посадку Сечина увидим. Как говорил старик Конфуций: "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как дело твоего врага передадут в суд".

Ирек Муртазин:

Похоже, что генерал Дрыманов обречен пополнить список генералов с печальной карьерным финишем, в котором уже оказались Сугробов, Реймер, Колесников, Никандров... И Дрыманов, думаю, еще не замыкающий этого списка...

Роман Попков:

Возникает проблема — к счастью, не наша, но интересная. Тридцать седьмой год — это не только символ массовых репрессий системы против граждан страны, но и символ выкашивания системой своих же рядов.

Мысль может быть материальной, и страстные фантазии о чем-либо могут стать материальными. Мечты могут сбываться, и именно поэтому бояться своей мечты призывали в старину мудрецы. Складывается ощущение, что российские милиционеры-полицейские-прокуроры-следователи домечтались.

Арест главы московского Следственного комитета Александра Дрыманова, который даже своей внешностью стремился подчеркнуть сходство с инквизиторами сталинских спецслужб — это как раз история о том, что мечты сбываются в самой неожиданной форме.