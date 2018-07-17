Суд арестовал экс-главу столичного СК до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы избрал в отношении бывшего главы столичного главка следственного комитета Александра Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября, сообщает "Интерфакс".

Вопрос об аресте Дрыманова был рассмотрен в закрытом режиме – об этом ходатайствовал следователь, ссылаясь на то, что в ходе процесса "могут быть разглашены сведения, составляющие тайну следствия".

Дрыманов заявил в суде, что не признает вину и "готов к процессуальному сражению". Ему инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере.

По данным следствия, экс-глава столичного СК получал денежные средства за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (по прозвищу Шакро молодой) Андрею Кочуйкову (по прозвищу Итальянец).

Кроме того, заключивший сделку со следствием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал ФСБ, что в 2016 году дал начальнику взятку в 9 тысяч 850 евро за содействие в назначении его на должность.

Генерал СКР Дрыманов был задержан накануне у себя дома сотрудниками ФСБ. Заведенное на него уголовное дело он считает следствием оговора.

По данным СМИ, в начале июня Дрыманов подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.