Кремль просит Госдуму не критиковать Путина при обсуждении пенсий

Депутатам Государственной думы рекомендовали не критиковать президента Владимира Путина при обсуждении пенсионной реформы. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к руководству КПРФ. В отношении премьера Дмитрия Медведева, по его словам, требования Кремля более мягкие, однако нежелательна и его критика.

Рекомендации касаются обсуждения поправок законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении, которое состоится в четверг, 19 июля. Близкий к Кремлю источник рассказал изданию, что при обсуждении резонансных тем всегда есть договоренности о "границах дозволенного". В Госдуме их якобы определяет глава палаты Вячеслав Володин.

Официальные представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в Госдуме наличие таких рекомендаций отрицают. Депутат-коммунист Юрий Афонин считает, что речь может идти о "вбросе", чтобы "вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать".

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил, что Кремль дал указание лояльным власти журналистам, экспертам и блогерам не использовать в публикациях о повышении пенсионного возраста термин "пенсионная реформа". Власти опасаются негативных ассоциаций с реформами 1990-х.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Согласно опросу социологов, девять из десяти россиян отрицательно относятся к этой инициативе. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы. Согласно данным доклада фонда "Петербургская политика", власти 12 российских регионов воздержались от публичной поддержки повышения пенсионного возраста, в частности, Дагестана, Чечни и Москвы.