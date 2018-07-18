Россия резко сократила вложения в государственный долг США

Россия избавилась больше чем от трети имевшихся у нее государственных облигаций США и выбыла из списка крупнейших держателей госдолга Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные американского министерства финансов за май.

В апреле Россия занимала в данном списке 22-е место. Ее вложения в ценные бумаги США оценивались в 48,7 миллиарда долларов. Месяцем ранее, в марте этот показатель был почти вдвое выше – 96 миллиардов долларов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила информацию о продаже. По ее словам, Банк России, таким образом, проводит "политику диверсификации резервов, учитывая экономические и геополитические риски".

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России". В их числе оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Андрей Костин, а в перечень предприятий включен один из крупнейших российских производителей алюминия Rusal.

Между тем с декабря 2016 года, то есть практически с момента избрания Дональда Трампа президентом США, и до июля 2017 года российские вложения в гособлигации США непрерывно росли. По состоянию на май 2017 года их объем составлял более 108 миллиардов долларов.

Первые три строчки в списке 33 крупнейших держателей госдолга США занимают Китай ($1,2 трлн), Япония ($1,05 трлн) и Ирландия ($301 млрд).