В апреле Россия продала половину ценных бумаг Казначейства США

За апрель этого года Россия избавилась от половины ценных бумаг Казначейства США, сократив вложения в американские облигации с 96 до 48 миллиардов долларов. Это следует из статистики, опубликованной Министерством финансов США.

РБК отмечает, что это самый низкий для России объем владения американскими государственными бумагами с марта 2008 года, когда в США начался финансовый кризис.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России". В их числе оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Андрей Костин, а в перечень предприятий включен один из крупнейших российских производителей алюминия Rusal.

В середине мая Госдума приняла законопроект, который разрешает российским властям принимать "ответные меры" на то, что они считают "недружественными мерами" в отношении Кремля, российских компаний или отдельных граждан России.