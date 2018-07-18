Посол: "секретных договоренностей" между Трампом и Путиным не было

Посол России в США отрицает, что на саммите президентов двух стран в Хельсинки 16 июля были достигнуты какие-либо "секретные договоренности" между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

На брифинге в МИД России в среду Анатолий Антонов заявил, что обо всех договоренностях, которых достигли президенты, было объявлено "четко и ясно". По его словам, в частности, на переговорах шла речь об Украине и Сирии, после чего "даны конкретные поручения экспертам работать в этой области".

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп и Путин подтвердили, в частности, что договорились о необходимости гарантировать безопасность Израиля в связи с событиями в Сирии. Кроме того, по словам Путина, он попросил Трампа повлиять на власти Украины, чтобы они начали выполнять Минские соглашения. Российский президент также заявил, что Трамп считает аннексированный Крым территорией Украины, а он (Путин) с ним не согласен. Сам Трамп на украинскую тему не высказывался.

По итогам встречи президентов не было выпущено совместного заявления. О каких-либо договоренностях можно судить только по выступлениям президентов на пресс-конференции. При этом Трамп во вторник заявил, что "оговорился" в одном из ключевых моментов своего выступления - о вмешательстве России в выборы в США. По словам Трампа, он уверен, что такое вмешательство было. Однако на пресс-конференции его слова звучали иначе, из-за чего президент США подвергся резкой критике в прессе и политических кругах.

По сообщениям Reuters, в ближайшее время возможно возобновление контактов между министрами обороны США и России. Источники агентства сообщают, что Джеймс Мэттис, жестко критиковавший Россию, не против переговоров с Сергеем Шойгу. Министры обороны двух стран не встречались и не беседовали по телефону с 2015 года.