Bloomberg: Трамп знал о 12 сотрудниках ГРУ до встречи с Путиным

Решение обнародовать обвинение против 12 сотрудников ГРУ до встречи с президентом России Дональд Трамп принял лично. Президент США полагал, что такой шаг укрепит его позиции во время переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства перед саммитом в Хельсинки заместитель генерального прокурора Род Розенстайн представил Трампу новые результаты расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Собеседники Bloomberg утверждают, что Розенстайн предложил президенту решить, когда именно обнародовать результаты – до или после встречи с Путиным. Трамп решил опубликовать результаты немедленно.

О том, что большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о возможном вмешательстве в выборы президента США, стало известно 13 июля. Обвиняемым инкриминируется организация кибератак с целью хищения документов и их последующей публикации.

По данным Министерства юстиции США, в 2016 году представители ГРУ начали спецоперацию, смысл которой заключался во взломе компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба соперника Трампа – Хиллари Клинтон, в том числе и руководителя избирательной кампании. В МИД России назвали эту информацию "вбросом" с целью испортить отношения перед российско-американским саммитом.

Переговоры президентов России и США состоялись 16 июля. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп отметил, что доверяет как Путину, так и американским спецслужбам. После критики в свой адрес президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб. Трамп отметил, что Москва могла вмешаться в президентские выборы. Однако, по его словам, на результат выборов это не повлияло.