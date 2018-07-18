Редактор Первого канала уволился из-за карикатуры на Николая II

Редактор программы "Время покажет" на Первом канале Тимофей Ермаков уволился с работы после того, как пошутил в социальных сетях на тему расстрела царской семьи.

16 июля Ермаков в комментариях под постом в Фейсбуке польского журналиста Томаша Мацейчука разместил карикатуру на убитого Николая II с подписью "Слава Петру Войкову!" (организатор расстрела царской семьи). Сейчас комментарий уже удален, но Мацейчук успел сделать скриншот, который разместил на своем YouTube-канале. После этого стало известно, что Ермаков подал руководству Первого канала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ермаков назвал причиной своего увольнения "чистой воды провокацию" Мацейчука, на которую "поддалось" руководство Первого канала. В пресс-службе Первого канала отказались комментировать ситуацию.

Как пишет TJournal,Ермаков состоял в незарегистрированной партии "Другая Россия". В феврале 2017-го он пытался сорвать брифинг в Минске по урегулированию ситуации на Украине. Его осудили на пять суток ареста и закрыли въезд в Белоруссию. По данным издания, при устройстве на работу на телеканал Ермаков пообещал воздерживаться от публичных политических заявлений.

17 июля исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи Романовых.