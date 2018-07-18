В Петербурге вынесли приговор юристу Александру Эйвазову

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в среду приговорил бывшего судебного секретаря Александра Эйвазова к году и десяти месяцам колонии-поселения, признав его виновным в воспрепятствовании правосудию. С учетом времени, проведенного под арестом, Эйвазов может освободиться уже через несколько дней.

В начале июля суд закрыл возбужденное в отношении Эйвазова дело о клевете в связи с отсутствием состава преступления.

Александр Эйвазов работал секретарем Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга с октября 2016 года. В конце того же года он написал заявление об увольнении из-за конфликта с судьей и многочисленных нарушений, которые, по словам Эйвазова, происходили в суде.

Юрист утверждал, что судья Ирина Керро состояла в приятельских отношениях с прокурором, унижала обвиняемых, принимала решения об избрании меры пресечения, основываясь на их национальности, и позволяла себе грубые насмешки над подсудимыми.

Эйвазов также направил жалобы председателям районного и городского судов, в квалификационную коллегию судей, в ФСБ и Следственный комитет. После этого в отношении него завели два уголовных дела. С августа 2017 года он находится в следственном изоляторе "Кресты". Сам Эйвазов все обвинения отрицает.