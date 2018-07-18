Google оштрафовали за нарушение законодательства ЕС

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму более четырех миллиардов евро за нарушил антимонопольное законодательство ЕС.

В частности, в Еврокомиссии пришли к выводу, что корпорация использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать сервисы и приложения, такие как интернет-браузер Chrome.

Еврокомиссия считает, что действия Google ограничили конкуренцию других мобильных браузеров с Chrome и помешали появлению других операционных систем. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Google утверждает, что комиссия сделала неправильные выводы, исключив из конкурентов Apple. Компания обжалует штраф Еврокомиссии.

Это вторые за последний год санкции в отношении Googlе. В прошлом году корпорацию обязали заплатить почти 2,5 миллиарда евро за то, что компания предоставляла преимущество собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров в результате поисковой выдачи.