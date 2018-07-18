Американцы назвали Россию недружественной страной для США

68 процентов американцев считают Россию недружественной или враждебной страной для США. Таковы результаты опроса, поведенного по заказу телеканала NBC News. Этот показатель вырос на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Союзником Россию назвали 28 процентов респондентов. Год назад этот показатель составлял 36 процентов.
Социологи, в частности, связывают ухудшение отношения к России с расследованием вероятного вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 года.
59 процентов опрошенных отметили, что Вашингтон принимает недостаточно мер для предотвращения иностранного влияния.
Согласно данным другого опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup, Россию считают дружественной страной или страной-союзником 40 процентов республиканцев и 25 процентов демократов. В 2014 году этот показатель составлял 22 и 28 процентов соответственно. Недружественной Россию назвали 38 процентов республиканцев и 33 процента демократов.
При этом, по данным Gallup, 31 процент опрошенных американцев считает Россию дружелюбной по отношению к США страной. В 2014 году этот показатель составлял 26 процентов.
Оба опроса проводились накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла 16 июля в Хельсинки.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.