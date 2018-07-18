На акции оппозиции в Петербурге начались задержания

В Санкт-Петербурге начались задержания на акции против пенсионной реформы, сообщает ОВД-Инфо. В настоящее время задержаны 14 человек, в том числе один из организаторов акции, активист Российского социалистического движения Иван Овсянников. Всего в мероприятии участвуют порядка двухсот человек.

Ранее власти Петербурга не согласовали митинг против пенсионной реформы. Несмотря на это, около двухсот человек собрались в среду вечером на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой, откуда начали "пешую экскурсию по городу" с поднятыми вверх "красными карточками для правительства". В районе канала Грибоедова их остановили сотрудники ОМОН.