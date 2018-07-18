Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной офицера личной охраны

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье сотрудника службы безопасности Ноула Эдварда Ремагена, который перенес инсульт во время несения службы в Шотландии и умер.

"Вчера он скончался, окруженный родственниками и своими коллегами – другими агентами секретной службы", – говорится в заявлении президента США.

Трамп сообщил, что у офицера охраны осталась жена и двое маленьких детей. Ремаген – ветеран морской пехоты США, 19 лет служил в президентской охране.