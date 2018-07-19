Трамп назвал Путина ответственным за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Владимира Путина лично ответственным за вмешательство России в американские выборы в 2016 году. "Потому что он отвечает за страну. Так же как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что, конечно, как лидера страны его можно считать ответственным", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Он также подтвердил, что доверяет заключению разведслужб США о причастности России к вмешательству в выборы.Трамп добавил, что в ходе разговора с президентом Путиным в Хельсинки жестко высказался о том, что не допустит вмешательства в американские выборы.

Донадьд Трамп подвергся резкой критике в США после российско-американского саммита в Хельсинки.

Через сутки после совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции, на которой президент США высказал сомнения в том, что Россия вмешивались в американскую президентскую кампанию, Дональд Трамп заявил, что он оговорился. По словам Трампа, он имел в виду, что не сомневается в выводах разведслужб США о том, что Москва вмешивалась в американские выборы.

Однако накануне президент США вновь назвал свою встречу с Владимиром Путиным "большим успехом", несмотря на критику в прессе и со стороны американских политиков, как демократов, так и республиканцев. Среди успехов саммита Трамп назвал то, что Путин пообещал "помочь с Северной Кореей", не приведя какой-либо конкретики. Президент США также написал, что многим людям из руководства спецслужб понравилось его выступление на пресс-конференции в Хельсинки.