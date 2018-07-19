СМИ: британская полиция установила исполнителей отравления Скрипалей

Британская полиция считает, что смогла идентифицировать вероятных исполнителей покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Об этом сообщает в четверг информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник.

Следователи определили подозреваемых по камерам наружного видеонаблюдения в Солсбери и сопоставили полученные изображения с данными людей, которые прилетели в Великобританию незадолго до отравления. Исходя из этого, полиция пришла к выводу, что покушение совершили российские граждане.

В апреле британская пресса со ссылкой на полицию писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В полиции считают, что он уже вернулся в Россию. Накануне The Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщила, что покушение на Скрипаля организовала группа из шести человек во главе с сотрудницей ГРУ.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Их удалось спасти. Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.