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Путин учредил звание "Заслуженного журналиста России"

Видеооператор, иллюстративное фото

Президент Владимир Путин учредил звания "Заслуженного журналиста Российской Федерации" и "Заслуженного работника связи и информации". В тексте указа говорится, что они присуждаются не ранее, чем через 20 лет с момента начала профессиональной деятельности.

Среди личных заслуг, за которые буду награждать званием "Заслуженного журналиста" – "сохранение и популяризация культурного и исторического наследия России, а также сохранение, развитие и популяризация русского языка и языков народов Российской Федерации".

Из указа следует, что звание присваивается, "как правило", при наличии наград и поощрений от органов власти, а также Союза журналистов России.

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