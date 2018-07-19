СК Татарстана возбудил дело из-за издевательств над "трудными" подростками

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после попытки 15-летнего Даниила Фадеева совершить самоубийство в центре для трудных подростков "Символ жизни" в Казани.

Фадеева поместила в центр его мать. Он должен был провести там полтора года, однако уже спустя месяц из-за издевательств над ним со стороны сотрудников "Символа жизни" порезал себе вены лезвием. При этом работники центра, увидевшие раны на руках подростка, не вызвали скорую помощь.

В материале, опубликованном в среду Радио Свобода, подробно рассказывается об издевательствах над подростками в "Символе жизни".

Организация позиционирует себя как центр психологической помощи для трудных подростков. На ее сайте клиентам обещают "успешное преодоление разных видов подросткового девиантного поведения" - том числе путем "трудотерапии", "формирования моральных установок" и "прививания здоровых привычек".