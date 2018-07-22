Нефть и любовницы. В Испании разгорается скандал вокруг бывшего короля

В Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. На этот раз он носит особо острый характер и угрожает самому существованию института монархии.

В центре скандала - фигура 80-летнего Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Фелипе VI, "заслуженного короля в отставке", как его называют официально. Пресса обвиняет Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов. Основанием для этих обвинений послужили публикации в специализирующихся на сенсациях изданиях "Эль Эспаньоль" и "ОК Диарио". Речь идет о якобы "слитых" в прессу материалах из досье отставного полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, находящегося с ноября прошлого года в тюрьме под следствием. Утверждается, что комиссар многие годы "торговал служебной информацией", а также собирал компромат на высокопоставленных лиц "с целью шантажа и вымогательства". Так, в 2015 году ему удалось тайно записать разговор с проживающей в Монако гражданкой Германии 54-летней Коринной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимной связи с Хуаном Карлосом. Явно недовольная прекращением этой связи, дама не аристократического происхождения, которая предпочитает именоваться "принцессой цу Сайн-Витгенштейн" - это титул и фамилия одного из ее бывших мужей - выложила полицейскому все, что знала о монархе. Впрочем, по мнению журналиста-исследователя Жоана Прунеса, ее откровения ничего принципиально нового не содержат. О сомнительных финансовых делах бывшего короля известно давно.

Монарх многие годы получал комиссионные с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива - по 1-2 доллара за баррель

- По данным такого авторитетного издания как "Нью-Йорк Таймс", личное состояние Хуана Карлоса - 1,8 млрд. евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов. При этом он находился у власти 38, а не 180 лет - с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу сына. Откуда же капитал? Известно, к примеру, что монарх многие годы получал комиссионные с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива - по 1-2 доллара за баррель. Прижимистость бывшего монарха тоже хорошо известна. Деньги он тратил разве что на свое увлечение охотой, да иногда дарил ювелирные украшения любовницам. Напомню, что та же Коринна жила в поселке Пардо, в доме, который числился за королевской гвардией, то есть принадлежал государству и содержался за счет налогоплательщиков. Его охраняли сотрудники спецслужб, оберегая это место интимных встреч от посторонних глаз. Кто-то иной мог бы приобрести дом для возлюбленной на собственные средства, но Хуан Карлос с деньгами всегда трудно расставался.

В частности из записей разговора с Коринной следует, что бывший король получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испанией скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, а саму немку порой использовал в качестве подставного лица. Так, чтобы уйти от налогов, монарх оформил на нее некую земельную собственность в Марокко. Коринна также утверждает, что Хуан Карлос тайно хранит деньги в Швейцарии, причем банковские счета оформлены на имя его двоюродного брата - Альваро де Орлеан-Бурбона. С целью "отмыть" нелегальные капиталы, по словам Коринны, бывший король прибегает к услугам адвоката-итальянца Данте Каноника, специалиста по размещению денег в оффшорных зонах. Кроме того, из записей следует, что Хуан Карлос лично помогал наладить коррупционные схемы своему зятю-гандболисту Иньяки Урдангарину, который в конце концов угодил почти на 6 лет в тюрьму по обвинению в хищении общественных средств. Предыдущий скандал вокруг королевского семейства, вызванный следствиеми судом над Урдангарином, будоражил испанцев более 10 лет, рассказывает Жоан Прунес:

- Вспомним, что именно король открыл дорогу Урдангарину к незаконной деятельности. Без высочайшей опеки он не смог бы ни получить, ни присвоить деньги, которые выделяли ему, как руководителю Фонда развития спорта, разные государственные структуры. Вспомним и то, что процесс "гниения", как в случае с рыбой, всегда начинается с головы. В королевской семье - с Хуана Карлоса.

Разоблачения брошенной возлюбленной сопровождаются в прессе не только описанием финансовых деяний "заслуженного короля". Отмечаются такие стороны его поведения, как злоупотребление алкоголем, и, главное, необузданное пристрастие к женскому полу, которое сохранилось у монарха даже в почтенном возрасте. Журналист Прунес перечислил имена нескольких дам, связь короля с которыми хорошо известна.

- В истории Коринны - тоже ничего нового. До нее у монарха, среди прочих "подруг", были актриса варьете Барбара Рей, дизайнер Марта Гайа, итальянская телеведущая Раффаэлла Карра, и так далее. А в 1975 году королева София застала его в супружеской постели со знаменитой певицей и кинозвездой Сарой Монтьель, которая к тому же по своему обыкновению курила сигару. Вряд ли королеве-гречанке эта сцена напомнила древнюю эллинскую трагедию, скорее, испанский кинематограф того времени, не в меру увлекавшийся альковными сценами.

Раскрученный в прессе скандал тут же нашел отклик в политических кругах Испании. Некоторые члены парламента потребовали разобраться с бывшим королем, создав для этого специальную комиссию, а также преследовать Хуана Карлоса в судебном порядке.Их мотивацию объясняет депутат Альберто Гарсон:

- Разве не должен беспокоить наш парламент тот факт, что монарх брал комиссионные за международные сделки? Разве не может не беспокоить, что все это было известно нашим спецслужбам и они молчали? Если бы кто-то иной совершал подобные деяния, то непременно был бы наказан. Все это беспокоит, поскольку затрагивает имидж нашей страны, наносит вред нашей безопасности и бюджету. Поэтому необходимо, как мы считаем,создать парламентскую комиссию для расследования злоупотреблений бывшего короля. В рамках этой комиссии можно было бы обсудить и "темные места" в нашей конституции, обеспечивающие некоторым лицам полную безнаказанность. Мы хотим, чтобы в Испании все были бы равны перед законом, - сказал Гарсон.

Под "темными местами" в конституции депутат имел в виду положение, освобождающее главу государства от любого юридического преследования. Именно эта статья оберегала монарха все годы его царствования. Теперь, утратив корону, он потерял и эту привилегию. Правда, по закону возбудить дело против бывшего монарха может только Верховный суд Испании.

И все же, почему компромат, записанный 3 года назад, вызвал скандал именно сейчас? Почему он привлекает такое внимание, хотя, по свидетельствуэкспертов, в нем нет ничего нового, что было бы ранее неизвестно и спецслужбам, и широкой общественности? Кстати последняя раньше всегда прощала королю любые "шалости", учитывая его заслуги. Ведь Хуан Карлос был одним из главных действующих лиц успешного перехода Испании от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-ых годов прошлого века. Что же касается масштабов нынешнего скандала, то мадридский публицист Эдуардо Гарсия Серрано видит за ним интриги особо активных в последнее время каталонских сепаратистов. Именно они всячески раздувают скандал, чтобы скомпрометировать не столько бывшего короля, сколько сам институт монархии, которая, по выражению публициста, "встала им поперек горла".

Скандал усиленно нагнетается сепаратистами, желающими покончить с монархией

- Полагаю, что масштабы нынешнего скандала объясняются не только "вендеттой" комиссара-шантажиста Вильярехо, крайне опасного субъекта. Он усиленно нагнетается сепаратистами, желающими покончить с монархией. Они обозлены решительной позицией короля Фелипе в защиту единства страны. Его выступления по этому вопросу мобилизуют на манифестации миллионы сторонников единойИспании. Причем, не где-нибудь, а в самой Барселоне, сердце сепаратистов. И этого они не могут простить. Ведь сегодня монархия стала символом территориальной целостности страны. Таким образом, цель скандала вовсе не в том, чтобы растоптать престарелого Хуана Карлоса и Коринну. Цель - свергнуть монархию, как гаранта национального единства Испании.

Похоже, аналогичного мнения придерживается и правительство Испании, и Верховный суд, и ведущие парламентские партии, которые не намерены придавать делу особое значение. Во всяком случае, никакой специальной комиссии по делу Хуана Карлоса создано не будет. Не будет и уголовного преследования, учитывая, что все перечисленные деяния относятся к периоду, когда Хуан Карлос являлся неподсудным. Пока запланирован лишь доклад руководителя спецслужб Феликса Санса Рольдана на закрытом заседании комиссии парламента по государственным тайнам. Материалы доклада публиковаться в прессе не будут.