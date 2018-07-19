Еврокомиссия пригрозила Венгрии судом из-за мигрантов

Европейская комиссия решила подать в суд Евросоюза на Венгрию из-за отказа соблюдать миграционное законодательство ЕС.

В сообщении Еврокомиссии уточняется, что процедура привлечения Будапешта к ответственности началась в декабре 2015 года. Тогда Брюссель пришёл к выводу, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому. "Комиссия считает, что чрезмерно долгое задержание лиц, ищущих убежища, в транзитных зонах без соблюдения процессуальных гарантий, нарушает правила ЕС", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года Еврокомиссия направила венгерским властям свою обоснованную позицию. После анализа ответов Венгрии Еврокомиссия пришла к выводу, что большинство миграционных вопросов не решены до сих пор.

Кроме того, 19 июля Еврокомиссия начала санкционную процедуру в отношении Будапешта из-за пакета венгерских миграционных законов "Стоп Сорос". Они предусматривает уголовную ответственность за поддержку ходатайств о предоставлении убежища и ограничивают право мигрантов просить убежище в Венгрии.

Венгерские власти могут ответить на замечания Еврокомиссии в течение двух месяцев. Если ответ Будапешта не устроит Брюссель, то Еврокомиссия может передать дело в суд.

Будапешт действия Еврокомиссии пока не прокомментировал. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в работе против национальных интересов и вмешательстве во внутреннюю политику государства.

Во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году через Венгрию в Западную Европу проехали около 400 тысяч мигрантов. Тогда Еврокомиссия ввела обязательные квоты предоставления убежища для каждого государства ЕС. В 2015 году 177 тысяч человек искали убежища в Венгрии, но было принято лишь несколько сотен заявлений. В 2016 году правительство Орбана отказалась принимать у себя беженцев по квотам, установленным ЕС. В прошлом году о предоставлении убежища в Венгрии просили 3200 человек.