Родственники застреленного на допросе отказались от претензий к ФСБ

В Ингушетии родственники убитого на допросе Ибрагима Алиева отказались от помощи правозащитников из-за давления со стороны правоохранительных органов. Сотрудники Федеральной службы безопасности не выдавали тело погибшего и требовали провести похороны тайно. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Правозащитникам не удалось осмотреть тело Алиева для проверки официальной версии его гибели. В "Мемориале" ситуацию с отказом родственников от помощи и сделкой с правоохранительными органами назвали "типичной" для Северного Кавказа. "Алиевы получили тело Ибрагима, а, кроме того, в качестве заложника под арестом находится его брат. И они – как и многие до них – сделали свой выбор и отказались от борьбы", – заявил руководитель правозащитной программы "Горячие точки" Олег Орлов.

8 июня Алиев был задержан сотрудниками ФСБ в собственном доме. Трое суток его родственники не могли получить какую-либо информацию о том, где он находится. 12 июня их вызвали на встречу с главой республики Юнус-Беком Евкуровым и неназванным генералом ФСБ. Там родственникам Алиева сообщили, он погиб при попытке к бегству. Якобы во время допроса задержанный схватил ножницы, лежавшие на столе, и с криком "Аллаху акбар!" бросился на следователя. После этого его застрелили.