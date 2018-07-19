Трамп заявил о желании еще раз встретиться с Путиным

Президент США заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующую запись Дональд Трамп сделал в Твиттере. Он уточнил, что новая встреча поможет, в частности, приступить к реализации договоренностей в таких областях, как борьба с терроризмом, мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, ядерное разоружение и обстановка на Украине.

Глава Белого дома отметил, что американо-российский саммит в Хельсинки имел огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющих лживые новости.

Президент России сегодня, выступая перед российскими послами и постоянными представителями за рубежом, сказал, что отношения Москвы и Вашингтона во многом хуже, чем в период холодной войны. Однако, по словам Путина, страны начали путь к позитивным изменениям. Российский лидер отметил, что переговоры с Трампом в Хельсинки были содержательными, и назвал их "хорошим стартом".

Переговоры президентов России и США состоялись 16 июля. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп отметил, что доверяет как Путину, так и американским спецслужбам. После критики в свой адрес президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб. Трамп отметил, что Москва могла вмешаться в президентские выборы. Однако, по его словам, на результат выборов это не повлияло. Россия свое вмешательство во внутренние дела иностранных государств отвергает.