Дональд Трамп признал, что в Хельсинки "оговорился"

Президент США Дональд Трамп попытался исправить смысл и значение некоторых своих высказывыний на пресс-конференции в Хельсинки. Критики Трампа со вчерашнего дня цитируют его слова, согласно которым президент доверяет Путину больше, чем спецслужбам.

17 июля после полудня президент решил собрать журналистов в Белом доме для того, чтобы, читая написанный на бумаге текст, убедить собравшихся, что доверяет американским спецслужбам гораздо больше, чем российскому президенту.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство. И не было никакого сговора», — заявил Трамп.

В самом начале его выступления в помещении, где он излагал свою позицию, на секунду погас свет. Трамп попытался пошутить, что это, возможно, тоже свидетельствует о присутствии спецслужб.

После этого короткого инцидента, Президент заверил журналистов, что полностью поддерживает и всегда поддерживал американское разведывательное сообщество.