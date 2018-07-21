Акционизм и футбол. Елена Фанайлова – об интервенциях на ЧМ

Короткое частное видео хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, снятое в раздевалке, собрало почти 4 миллиона просмотров в YouTube и вызвало санкции ФИФА. Как выяснили дотошные сетевые завсегдатаи, парни не выкладывали видео в сеть, а всего лишь послали в качестве приветствия украинским товарищам (Вида почти пять лет выступал за киевское “Динамо”). Впрочем, этот харизматичный хулиганистый блондин все же играл в финале с французами. Русские болельщики за кратчайший срок перестроились, и от комментов в духе “хорватские фашисты” в сетях перешли к акции “славяне наши братья, надерите ж… французам”. Что произошло с русским массовым сознанием, когда команда Франции выиграла, и всем вдруг стало очевидно, что большинство игроков французской команды – темнокожие? Мой образ объективного комментатора не позволяет пересказать этот сюжет в красках. Лучше посмотрю массовые ликования во Франции, это многое объясняет в разнице русского и французского миров, в разном понимании патриотизма.

Короткая русская интервенция на поле битвы между хорватами и французами осталась практически незаметной широкой публике, ее просто не показали (у операторов международной трансляции есть запрет на показ выбегающих на поле болельщиков). Появился только эпизод на пару секунд: девушка в милицейской форме и назидательный закадровый комментарий, что, мол, не надо фанатам вырываться на поле. Чуть позже появились ролики в сети, которые показывали, что происходило на поле примерно полторы минуты (самое большое количество просмотров – 370 тысяч). Стало известно, что это акция Pussy Riot “Небесный милиционер”, или “Милиционер вступает в игру”, посвященная памяти Дмитрия Александровича Пригова, его поэтическому циклу и образу милиционера.

Если бы ребята не вышли на поле, то убрали бы Россию как серьезного игрока в международном мире контемпорари арт из соревнования

Тут надо напомнить, что Пригов является небесным вдохновителем последней волны русских акционистов: группы "Война" и Pussy Riot не раз ссылались на его духовную инспирацию. Итак, акция “Небесный милиционер”, как ее интерпретируют Pussy; не слишком внятная по исполнению, но эффектная в смысле вовлечения аудитории через YouTube. Затем задержание и репрессии, обычный сценарий евроакционистов последнего даже не русского десятилетия, а европейского шестидесятилетия, если отсчитывать от венских акционистов. Могли бы русские акционисты пропустить футбольный финал? Могли, но тогда точно бы проиграли на поле международного современного искусства, которое хоть и имеет меньше медиа и денег, чем футбол, однако по-своему отвечает за престиж страны. Если бы ребята не вышли на поле, то убрали бы Россию как серьезного игрока в международном мире контемпорари арт из соревнования (в этом смысле Петр Верзилов говорит чистую правду при допросе: “Мы за Россию!”). Тому, кто интересуется историей вопроса, хорошо бы ознакомиться с историей многолетнего участия Русского павильона на Венецианской биеннале и со всеми политическими контекстами этого процесса.

Д. А. Пригов, которого автор колонки несколько раз в жизни внимательно слушал, настаивал на том, что современный художник просто ноль без конкуренции в медиаполе. Приговский старинный (советский) образ милиционера удивительным способом корреспондирует сегодня с той схемой репрессий, которая распространилась в России, начиная с Болотной. Милиция больше не с народом, ее снабдили деньгами и идеологическим обеспечением борьбы с инакомыслящими. Стоит посмотреть ужасные кадры с майских митингов: как милиционер наступает на руку поваленному на асфальт подростку, как насилие силовиков грубо захлестывает мирный протест молодежи. Вопрошание группы Pussy Riot на футбольном поле в этом контексте кажется невнятным, почти наивным и романтическим. Но я понимаю, из какого личного чувства современной истории оно исходит. Это борьба за свободу, примеры которой люди этого поколения (родившиеся в 1990-е) имели в пересказах родителей, защищавших Белый дом в 1991-м. И простое моральное чувство: Россия будет свободной. Это европейская страна с серьезными историческими традициями демократии, она не может не быть свободной, как бы ни закручивали гайки ее силовики и как бы ни сходили с ума спецслужбы.

Группа Pussy Riot теперь не состоит из героинь первого призыва, отсидевших свое за акцию “Богородица, Путина прогони” и по решению Европейского суда достойных компенсации за нарушения их прав. У Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной давно свои проекты, в том числе вполне экзотические. Группа с самого начала позиционировала себя как открытая и подвижная структура. Почти не удивительно, что анонимные русские девушки хотят рисковать своей свободой ради яркой акции с политическим подтекстом. Это тот же социальный слой, что выходит на улицы в поддержку Навального. Та “молодая шпана”, которую не устраивает неоконсерватизм, украинская и сирийская войны, отсутствие социальных гарантий и политических свобод.

Незапланированная акция Виды и Вукоевича охватила гораздо больше публики, чем акция обновленного состава Pussy Riot. Возможно, русским нужно было продумать такой же простой и узнаваемый слоган, которым воспользовались хорваты. Например, #FreeSentsov. В последний месяц он легко читается болельщиками всех стран мира.

Елена Фанайлова – журналист Радио Свобода

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