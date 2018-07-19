В Саратове сторонницу Навального задержали за пикет у Городской думы

В Саратове сотрудники полиции арестовали сторонницу оппозиционера Алексея Навального Ташу Куприянову за одиночный пикет у здания Городской думы. Активистка протестовала против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается в группе сторонников Навального в социальной сети ВКонтакте.

К активистке подошли полицейские, заломали ей руки и посадили в машину. На Куприянову составили протоколы за нарушении порядка проведения публичного мероприятия и за неподчинении требованиям сотрудника полиции.

Ранее Верховный суд России признал, что задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинения в неповиновении сотрудникам полиции.