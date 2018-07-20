Дональд Трамп недоволен политикой Центрального банка США

Президент США обеспокоен тем, что политика Центрального банка страны может перечеркнуть его усилия, направленные на ускорение экономического роста.

Центробанк продолжает повышать учетную ставку. Это ведет к росту курса доллара и удорожанию американского экспорта по сравнению с товарами в Европе и Японии, чьи банковские власти сохраняют учетные ставки на низком уровне, заявил Трамп в четверг в интервью телеканалу CNBC. Трамп, таким образом, отступил от существующего уже полвека порядка, что глава государства не комментирует политику официально независимой от него Федеральной резервной системы.

В начале 70-х годов прошлого века тогдашний президент США Ричард Никсон оказывал давление на ФРС, требуя не повышать базовой ставки, что привело в итоге к разгону инфляции, на преодоление которой ушло много лет. С тех пор ФРС твердо оберегает свою автономоию от посягательств со стороны органов исполнительной власти.

"Пока доллар дорожает, китайская валюта стремительно несется под откос", пожаловался Трамп. Курс юаня падает ввиду замедления темпов экономического роста Китая и торгового конфликта с США, который может ухудшить его внешнеторговый баланс. После замечаний американского президента доллар тоже просел по отношению к ведущим мировым валютам.

Тем не менее, по словам Трампа, он позволяет Центробанку делать то, что тот считает нужным. Назначенного им председателем ЦБ Джерома Пауэлла Трамп назвал "весьма компетентным человеком".

Выступая на днях в Конгрессе, Пауэлл заявил, что "стабильно позитивные" показатели состояния экономики США вселяют в него уверенность в правильности выбранной политики постепенного повышения учетной ставки.