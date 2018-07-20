Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Путин рассказал российским дипломатам во время совещания в российском МИДе 19 июля, сообщает Bloоmberg со ссылкой на двух участников встречи.

Как утверждают собеседники агентства, по словам Путина, Трамп попросил его не говорить об этой идее на итоговой пресс-конференции, чтобы "президент США мог её обдумать".

Как рассказали источники агентства, Путин предложил провести голосование по поводу статуса Донбасса под эгидой международного сообщества. В американском Белом доме пока не комментировали информацию о предполагаемом предложении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал только,что по Донбассу "обсуждались некоторые новые идеи", которые "будут прорабатываться".

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук 18 июля сообщил, что Киев запросил у США разъяснения после слов Путина на пресс-конференции в Хельсинки о том, что он обсуждал с Трампом "новые предложения" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

18 января Верховная Рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия признается в законе "агрессором и оккупантом", а главной целью документа называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности Украины.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия эти обвинения отрицает.