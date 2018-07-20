Допрошенные в суде полицейские не имели представления о деле Титиева

В Шалинскомгородском суде Чечни в первый день заседания по делу главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева допросили свидетелей обвинения. Это — семеро полицейских, которые работали 9 января — в день задержания правозащитника. Ни один из них, по словам адвоката, не смог ответить на вопросы суда.

Как рассказал "Новой газете" адвокат Пётр Заикин , "доходило до абсурда: все свидетели не могли назвать даже вполне очевидные вещи — кто закреплен за автомобилем, какой позывной. Не могли назвать цвет формы, в которой они несли службу. Практически на все вопросы стороны защиты отвечали "не помню", добавил адвокат Титиева. Одному из свидетелей Абубакару Каимову потребовался переводчик, так как он не знает русского языка, однако в ходе заседания выяснилось, что он давал следствию показания по-русски.

Согласно тексту трансляции из зала суда в телеграм-канале правозащитного центра "Мемориал", все свидетели утверждали, что впервые видели правозащитника.

Включение таких лиц в число свидетелей обвинения, по мнению юриста "Мемориала" Галины Тарасовой, следует рассматривать как привнесение в уголовное дело элемента шоу для создания видимости того, как много людей якобы пришли свидетельствовать против Титиева.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала". 9 июля суд в Чечне продлил арест Титиева еще на полгода.