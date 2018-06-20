СПЧ осудил отказ возбудить дело о подброшенных Титиеву наркотиках

Отказ возбудить уголовное дело о наркотиках, которые предположительно были подброшены в машину главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, является необоснованным. Об этом в среду заявили в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ).

В пресс-релизе организации подчеркивается, что в постановлениях следствия нет "разумного логического обоснования" отказа и опровержения заявлений Титиева о том, что наркотики ему в машину подбросили сотрудники полиции.

Оюба Титиева задержали в январе этого года. В его автомобиле якобы были найдены пакеты с марихуаной. При этом машину правозащитника осматривали дважды: сначала без понятых, потом – уже с ними. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения в отделе полиции, но в ОВД отказались предоставлять запись, и заявили, что в день задержания Титиева устройство якобы не работало.

Ведущие международные правозащитные организации считают дело Титиева сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".