МИД РФ проводит флешмоб в поддержку арестованной в США Бутиной

Министерство иностранных дел России запустило в Twitter кампанию в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной, которую американские власти обвиняют "в попытке проникновения в политическую систему страны". МИД России призвал пользователей соцсети ставить на аватарки фотографии Бутиной.

Накануне Бутину, которая находится под арестом в Вашингтоне, посетили российские дипломаты. В заявлении посольства России в США говорится, что несмотря на стресс и психологическое давление после ареста, Бутина чувствует себя хорошо, уверена в своей невиновности и намерена доказать это в суде.

29-летняя Мария Бутина была задержана ФБР 15 июля. Россиянка обвиняется в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Прокуроры утверждают, что Бутина имела контактную информацию людей, которые были сотрудниками Федеральной службы безопасности России. ФБР также наблюдало, как она обедала в частном порядке с российским дипломатом, подозреваемым в том, что он был сотрудником разведки, за несколько недель до отъезда дипломата из США в марте прошлого года. В Вашингтоне считают, что задачей Бутиной было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику, в частности в Национальную стрелковую ассоциацию, чтобы через них продвигать российские интересы.

Бутина вину не признает. Федеральный окружной суд Вашингтона отказался выпустить россиянку под залог.