Суд в Вашингтоне решил оставить под стражей Марию Бутину

Суд в Вашингтоне 18 июля принял решение оставить под стражей россиянку Марию Бутину до тех пор, пока не будет проведено судебное разбирательство. Российская студентка Мария Бутина не признала себя виновной в нарушении закона после предъявления ей обвинений "в попытке проникновения в политическую систему США".

Прокуроры также раскрыли в ходе слушания, что отдельное расследование о мошенничестве проводится в отношении одного из двух граждан США, упомянутых в обвинении Бутиной.

Решение в отношении 29-летней Бутиной вынесено после того, как прокуроры США подали против нее дополнительное обвинение в заговоре, добавив к первоначальному обвинению, согласно которому она работала агентом российского правительства. Власти первоначально заявили, что Бутина не уведомила США о работе на правительство России, как того требует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).

Как сообщает Рейтер, студентка Американского университета в Вашингтоне, была одета в оранжевую тюремную робу и не проявляла никаких эмоций в то время как ее адвокат вносил просьбу о признании её невиновной. "Мы не считаем, что она была здесь ... просто для учебы в Американском университете", - сказал прокурор Эрик Майкл Кенсон, добавив, что Бутина занималась "тайной кампанией влияния".

Бутину обвинили в работе с влиятельным российским официальным лицом и с двумя неизвестными гражданами США и "попытке повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении России". На её постах в социальных сетях показано, что она участвовала во многих мероприятиях Национальной стрелковой ассоциации и встречалась со многими должностными лицами этой лоббисткой группировки.

Один из этих двух граждан США, идентифицированный в судебных документах как "Американский человек номер 1", проходит по отдельныму делу об мошенничестве в Южной Дакоте, сообщил Кеннер в ходе слушания в среду.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что она не является российским агентом и не совершит попытку побега после того, как она была внезапно задержана в воскресенье.

Москва 18 июля осудила задержание Бутиной и заявила, что оно направлено на подрыв саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. На брифинге в Москве до слушаний о Бутиной пресс-секретарь МИД Мария Захарова утверждала, что обвинения были необоснованными и проистекали из "русофобской истерии" в Вашингтоне.