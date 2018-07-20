ФСБ проводит обыски по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии

Следственная группа Федеральной службы безопасности в пятницу, 20 июля проводит обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.

Оперативные действия, как сообщает "Коммерсантъ", проводятся в рамках дела о госизмене в связи с утечкой на Запад данных о российских разработках гиперзвукового оружия.

Руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос", в которую входят ЦНИИМаш и ОРКК подтвердил эту информацию.

Как сообщил источник "Коммерсанта", следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт". До того, как возглавить ОРКК Пайсон работал в ЦНИИМаше.

Гиперзвуковыми проектами занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение", не входящая в "Роскосмос", но уровень взаимодействия между предприятиями весьма высок, отметили собеседники издания.

Российское гиперзвуковое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", упоминал в послании Федеральному собранию в марте президент России Владимир Путин. Накануне Минобороны России опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31.