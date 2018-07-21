В Дагестане при нападении убиты полицейские

В Дагестане вечером в пятницу при обстреле неизвестными машины полиции погибли двое полицейских, один ранен. Сообщения об этом подтвердили в МВД республики.

Нападение произошло в Кизилюртовском районе на федеральной автотрассе "Кавказ". Стреляли из автомобиля. Нападавшие скрылись.

Российские агентства со ссылкой на источники утверждают, что нападавшие принадлежат к так называемой хасавьюртской группировке, которая ранее в этом году устроила взрыв на могиле известного богослова Саида Афанди Чиркейского.

В то же время, в социальных сетях появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (признана в России террористической и запрещена). В сообщении от имени "ИГ" говорится, что убиты трое полицейских.