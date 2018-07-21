Гудкову отказали в жалобе на отказ в регистрации кандидатом в мэры

Московский городской суд отклонил иск оппозиционера Дмитрия Гудкова, который жаловался на отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы.

О решении суда сообщил "Интерфаксу" адвокат Гудкова Николай Васильев. По его словам, решение будет обжаловано.

Гудков – лидер "Партии перемен", бывший депутат Госдумы – подал в избирком 63 подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в мэры Москвы при требуемом минимуме в 110 подписей. В своем иске Гудков утверждал, что так называемый "муниципальный фильтр" нарушил его конституционные права. При этом он ссылается на решение Конституционного суда, в соответствии с которым "муниципальный фильтр" необходим для отсева кандидатов, не имеющих поддержки избирателей. Сам он утверждает, что имеет такую поддержку, поскольку ранее показал хороший результат на выборах в Госдуму, а много его сторонников были избраны муниципальными депутатами.

Гудков ранее уже заявил, что не надеется на успех иска в Мосгорсуде, однако намерен обратиться в Конституционный суд.

На выборах мэра Москвы сейчас зарегистрированы четыре кандидата, включая действующего мэра Сергея Собянина. Ни один представитель "внесистемной оппозиции" к выборам не допущен.