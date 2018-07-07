Гудкову отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Московская городская избирательная комиссия сегодня официально отказала кандидату от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах мэра Москвы. Это решение в избиркоме о объяснили тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов оппозиционер предоставил только 63.

Портал "ОВД-Инфо" сегодня сообщал, что на заседание по регистрации кандидатов не пускали журналистов.

Московская избирательная комиссия завершила прием документов в минувший вторник. Уже тогда сообщалось, что Гудкову будет отказано в регистрации из-за нехватки подписей муниципальных депутатов.

Нужное для регистрации число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку представили кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.