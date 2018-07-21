Петербургский юрист Эйвазов вышел на свободу

В субботу вышел на свободу бывший секретарь петербургского суда Александр Эйвазов, которого признали "узником совести". Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

Приговор Эйвазову к году и девяти месяцам колонии-поселения по обвинению в воспрепятствовании правосудию при этом был вынесен всего несколько дней назад. Из-за того, что ему зачли срок, который он провел в СИЗО, Эйвазов после вынесения приговора провел под стражей лишь несколько дней.

Эйвазов был наказан за то, что якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора. Сам Эйвазов своей вины не признал, утверждая, что находился на больничном, а протокол его заставили подписать задним числом.

Несколько лет назад Эйвазов в социальных сетях публиковал факты о нарушениях в суде, свидетелями которых он стал. Его обвиняли также в клевете по отношению к судье, однако эту статью из обвинения исключили.