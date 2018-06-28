Прокуратура отказалась от обвинения Эйвазова в клевете

В Калининском районном суде Санкт-Петербурга, где проходят слушания по уголовному делу в отношении бывшего секретаря Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Александра Эйвазова, гособвинитель отказался от поддержания обвинения по статье "клевета". В этой части уголовное преследование Эйвазова прекращается, сообщил на своей странице в Фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.

Рассмотрение дела по обвинению Эйвазова по статье "воспрепятствование осуществлению правосудия", по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы, будет продолжено.

24-летний юрист Александр Эйвазов работал секретарем Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга с октября 2016 года. Однако в конце того же года он написал заявление об увольнении из-за конфликта с судьей Ириной Керро и многочисленных нарушений, которые, по словам Эйвазова, происходили в суде. Юрист утверждал, что судья Керро состояла в приятельских отношениях с прокурором, унижала обвиняемых, принимала решения об избрании меры пресечения, основываясь на их национальности, и позволяла себе грубые насмешки над подсудимыми. Он выложил в сеть аудиозапись судебных заседаний, на которых, по его мнению, зафиксированы нарушения, допущенные Керро. "Теперь у вас будет постоянное место жительства в Крестах, отличном здании", – приводил Эйвазов слова, сказанные судьей во время одного из заседаний, в жалобе в Верховный суд. Юрист также направил около 80 жалоб председателям районного и городского судов, в квалификационную коллегию судей, в ФСБ и СК РФ.

В январе 2017 года домой к Эйвазову в сопровождении полиции пришла заместитель председателя Октябрьского суда Эльвира Вайтекунас и потребовала подписать протокол заседания по делу муниципального депутата Тимофея Кунгурова. Юрист отказался это делать, поскольку вел протокол только одного заседания и не хотел подписывать задним числом документ, подготовленный не им. Спустя месяц в отношении него возбудили уголовное дело по статьям "воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения" и "клевета".

В августе 2017 года юристу избрали меру пресечения в виде ареста и отправили в следственный изолятор "Кресты", где он находится по сей день.

Сам Эйвазов вину не признает и считает, что ему мстят за рассказ о нарушениях в российской судебной системе.