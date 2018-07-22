Intercept: Эквадор готовиться выдать Ассанжа британским властям

Эквадор готовится выдать Джулиана Ассанжа британским властям - утверждает издание The Intercept. Основатель WikiLeaks с 2012 года скрывается в посольстве латиноамериканской страны в Лондоне. В Британии ему предъявлены обвинения в отказе сдаться суду.

О готовности к выдаче Ассанжа Intercept сообщает со ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Эквадора и министерству иностранных дел страны. В пятницу в Лондон для участия во Всемирном форуме для людей с ограниченными возможностями прибыл президент Эквадора Ленин Морено. По утверждению издания, скрытая цель визита — заключение окончательной договоренности между властями двух стран о выдаче основателя WikiLeaks.

В пятницу о возможной выдаче Ассанжа со ссылкой на неназванные источники сообщала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ассанж не раз выступал в эфире RT и даже вел там ток-шоу.

Эквадорские власти пока не комментируют сообщения.

Сторонники Ассанжа уверены, что после его выдачи из посольства Эквадора он может быть арестован по запросу США. Три месяца назад сотрудники посольства лишили Ассанжа доступа в интернет.

Сайт WikiLeaks стал известен в 2010 году после публикации видеозаписи авиаудара американских военных в Ираке по мирным жителям. Сайт регулярно публиковал утечки правительственных, дипломатических и военных документов США. В 2013 году информатор WikiLeaks, рядовой армии США Челси Мэннинг была приговорена к 35 годам лишения свободы за передачу сайту секретной информации. Однако против Ассанжа дело заведено не было. В 2017 Мэннинг была помилована президентом Бараком Обамой.

В 2016 году, перед выборами президента США, WikiLeaks опубликовал электронные письма, украденные из штаба Демократической партии. В организации атаки на сервера партии в США предъявили обвинения 12 сотрудникам российской разведки.

Против самого Ассанжа в 2012 году было заведено уголовное дело в в Швеции. Там его обвиняли в изнасиловании. Верховный суд Великобритании постановил выдать его в страну, однако он получил политическое убежище в Эквадоре и скрылся в здании посольства.

Уголовное дело в Швеции было закрыто, однако теперь Ассанж может быть арестован за неявку в британский суд. За это ему грозят три месяца тюрьмы и штраф.