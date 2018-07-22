Трамп: "Все больше доказательств незаконности слежки за кампанией"

Президент США Дональд Трамп считает, что появляется все больше доказательств незаконной слежки ФБР за его избирательной кампанией. Он отреагировал в твиттере на публикацию рассекреченного документа, согласно которому ФБР просила суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревали в связях с Россией.

Трамп считает, что министерство юстиции и ФБР, запрашивая у суда санкцию на прослушивание разговоров Пейджа, ввели суд в заблуждение. Он вновь обрушился с критикой на расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы, которое ведет Роберт Мюллер. Трамп утверждает, что это расследование основано на данных, полученных в нарушение закона, и служит политическим целям его оппонентов-демократов.

Вечером в субботу министерство юстиции США обнародовало рассекреченный запрос ФБР, в котором ведомство просит суд разрешить слежку за Пейджем. Запрос был подан в октябре 2016 года, еще до президентских выборов. Президентом тогда был Барак Обама. В документе говорится, что ФБР подозревает Пейджа, а возможно и других сотрудников штаба Трампа, в связях с Россией.

Республиканцы и сам президент утверждали ранее, что ФБР ввело суд в заблуждение, не указав, что почерпнуло информацию о Пейдже из так назывемого "досье на Трампа", подготовленного Кристофером Стилом. При этом ФБР официально не рассматривает это досье как надежный источник. Демократы утверждают, что были и другие источники.

Никаких обвинений Картеру Пейджу и другим лицам из штаба Трампа в сговоре с Россией пока не было предъявлено.