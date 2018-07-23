РБК: власти будут следить за жалобами граждан через соцсети

Российские власти намерены отслеживать в социальных сетях жалобы жителей страны с помощью специального программного обеспечения. Как сообщает РБК, система "Инцидент менеджмент", разработанная компанией "Медиалогия", позволит обязать региональные власти оперативно реагировать на недовольство граждан.

Источники издания подтвердили, что в тестовом режиме система уже работает в двух регионах. С ее помощью посты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и Twitter можно будет компоновать в так называемые "инциденты", реагировать на которые властям предстоит в течение суток.

Также будет формироваться статистика отработанных и неотработанных "инцидентов".

В "Медиалогии" заявляют, что Кремль не является прямым заказчиком программы "Инцидент", и что регионы покупают ее напрямую. РБК пишет, что "Ростелеком" ранее заключил контракт на поставку системы, который обошелся в 8,5 миллионов рублей.