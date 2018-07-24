Скандал в Сеченовке: как в Москве готовят "липовых" семейных докторов

По данным Генпрокуратуры РФ, за последние пять лет число уголовных дел, связанных с врачебными ошибками, возросло почти в шесть раз – с 311 в 2012-м до 1791 в 2017-м. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил создать группу, которая будет оказывать помощь в расследовании таких преступлений. Также руководитель ведомства предложил разработать и ввести новые статьи в УК, в том числе касающиеся ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Оппоненты Бастрыкина, однако, настаивают на том, что в ситуации проблемного финансирования здравохранения, а также из-за дефицита квалифицированных медицинских кадров и их недостаточной подготовленности, под ударом могут оказаться все врачи - и плохие, и хорошие. "Я не хочу погубить пациента из-за своей безграмотности и некомпетентности", – говорит участковый терапевт Людмила Черемисина. Она подала в суд на московскую городскую поликлинику 170 филиал 3, где работала.

На лекции их не отпускали, объясняя это тем, что некому принимать пациентов

По словам Черемисиной, руководство поликлиники обязало ее вместе с коллегами пройти обучение по модной специальности "врач общей практики", но на лекции их не отпускали, объясняя это тем, что некому принимать пациентов. Тем не менее, по итогам учебы, Черемисина успешно сдала экзамен и получила красный диплом. "Я считаю, это была профанация. А ведь на кону стоит жизнь и здоровье людей", – возмущается Людмила Яковлевна.

Масштабный проект Департамента здравоохранения Москвы по подготовке "врачей общей практики" стартовал в 2014-м году. Потребность в таких специалистах в столичных поликлиниках стабильно высока – сейчас это примерно 4,5 тысячи вакансий.

Семейный доктор должен диагностировать и лечить на ранней стадии практически любое заболевание, не прибегая к помощи узких специалистов – ЛОРа, окулиста, невропатолога, эндокринолога, кардиолога и хирурга. Он один должен совмещать в себе шесть специализаций. Прошедшим обучение обещают ежемесячную доплату в размере от 20 тысяч рублей. Это предусмотрено целевым грантовым финансированием. В среднем подготовка одного такого доктора обходится бюджету в 45 тысяч рублей. Программа курсов рассчитана на 864 часа (шесть месяцев), есть и сокращенная – 504 часа (четыре месяца). Занятия делятся на теорию и практику.

Заставили учиться

У бывшего участкового врача-терапевта поликлиники 170 филиал 3 67-летней Людмилы Черемисиной 43 года медицинского стажа.

​Ухоженная дама, маникюр, макияж, врач старой формации. Она сразу же выкладывает внушительную стопку дипломов: первый получен в Новосибирском меде сорок с лишним лет назад, тут же сертификаты о прохождении каждые пять лет обязательных курсов повышения квалификации, подтверждение высшей врачебной категории. Последний красный диплом выдан 8 ноября 2016-го года. В нем говорится, что его обладательница прошла 504 часа переподготовки в ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова".

– Если бы это на самом деле было так, – вздыхает Людмила Яковлевна.

Одни учились с утра, а потом возвращались на работу, другие шли на занятия после приема пациентов

Все началось с того, что весной 2016-го ее с коллегами собрала заведующая их поликлиникой, которая сообщила, что из Департамента получено 200 путевок на обучение врачей общей практики. Терапевтов разделили на две бригады, которые должны были обучаться в две смены. Одни, по словам Черемисиной, учились с утра, а потом возвращались на работу, другие шли на занятия с обеда – после приема пациентов.

"Не хочу обманывать государство"

По словам Черемисиной, она побывала всего на восьми занятиях по теории и на двух практических: реанимация и офтальмология. "Нам показали офтальмоскоп, но никто не объяснял, что с ним делать. По правилам вроде бы каждый врач должен этот прибор настроить под свои диоптрии", – и это все, что она усвоила.

В сентябре 2016-го после сезона отпусков терапевтов снова собрали и сообщили, что участковых не хватает, работать некому, поэтому ни на какие курсы они ходить больше не будут. Взамен "врачам-студентам" выдали логин и пароль от сайта и сказали, что можно изучать материал самостоятельно по интернету.

– Я честно пыталась что-то там прочитать, но невозможно получить первичную медицинскую специализацию дистанционно, если бы речь шла только о моей родной терапии, но там столько информации, в которой я без помощи преподавателя вообще никак не разберусь, – качает головой Черемисина. – Как таковой практики у меня не было тоже. В нашей поликлинике опять же предложили в свое свободное время посидеть на приеме у узких специалистов, посмотреть, что те делают.

– Но ведь остальные ваши коллеги не жаловались?

Мы были готовы учиться, просто не имели такой возможности

– Многие, как и я, возмущались. Но не открыто, опасаясь последствий. А ведь мы были готовы учиться, просто не имели такой возможности.

Впрочем, выпускной экзамен сдали все, включая Черемисину. Случайно или нет, но ей досталась ее любимая терапия. Но даже красный диплом не обрадовал опытного доктора. Она, по ее словам, знала только то, что ничего не знает.

Сделай вид, что осмотрел больного

С 1 августа прошлого года коллег Черемисиной, кто прошел переподготовку, обязали написать заявление, что теперь они – врачи общей практики. Выдали красивые черные чемоданчики, где хранился набор нового оборудования.

Если что-то не понимаем, сделать вид, что осмотрели пациента, выписать направление к специалисту. Но зачем на нас потратили столько денег?

"В случае, если что-то не понимаем, сказали, не бояться, сделать вид, что осмотрели пациента, а затем как обычно выписать направление к конкретному специалисту. Но зачем на нас тогда потратили столько денег? – никак не может понять Черемисина. – Ведь на программу подготовки уходит уйма государственных средств, думаю, что департамент здравоохранения Москвы тоже не курсе того, что на самом деле проиходит с этой учебой".

Для себя Людмила Яковлевна решила, что работать спустя рукава не имеет права. Пыталась объяснить свою позицию начальству, но бесполезно. Коллеги тоже удивлялись: зарплату прибавили, что еще нужно? В заявлении на увольнение по собственному она написала так, как думает. Надеялась вернуться хотя бы на прежнюю должность участкового терапевта. Но срок действия ее терапевтического сертификата истек в феврале 2017-го года. Черемисина была внесена в график переподготовки, однако, из-за всех этих перетурбаций пропустила положенное время. А теперь уже было поздно.

Черемисина подала в суд на родную поликлинику, так как полагала, что именно та виновата в том, что случилось. Ведь от одной работы ей пришлось отказаться самой, а другой она лишилась, не сдав в срок квалификационный экзамен.

Ответчик себя виновным не признал: да, обучение проходило без отрыва от основной работы, но это не преступление, к тому же Черемисину никто не увольнял, ее трудовые права не нарушены, она ушла сама. В Сеченовке, выступившей третьем лицом в суде, тоже не поняли претензий Людмилы Яковлевны. "Самостоятельная оценка истцом собственных недостаточных знаний и навыков носит субьективный характер и не может быть принята судом во внимание", – так пояснили представители медакадемии свою позицию. Официальный запрос Радио Свобода "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова" на момент публикации оставался без ответа.

Впрочем, в неофициальном разговоре сотрудники этого учебного заведения все же усомнились, что подобное обучение могло быть дистанционным. "На врачей первичной специализации у нас обычно учат только очно".

Однако, коллеги Черемисиной по поликлинике, которые остались там работать, спокойно общаются на тему своей более, чем странной переподготовки, с пациентами, и не советуют идти к "врачам общей практики", если те хотят получить хороший результат лечения.

И врачи, и медсестры понимают, что это беспредел, но никто не хочет потерять работу

– Я сделала аудио и видео запись такого разговора, так как сама давний и хронический пациент поликлиники, где работала Людсила Черемисина и доверяю ее рассказу, – говорит юрист Екатерина К. – Вы знаете, и врачи, и медсестры в частной беседе понимают, что это беспредел, но что они могут поделать – никто не хочет потерять работу.

В суде первой инстанции в иске терапевту Черемисиной отказали. Но та во чтобы то ни стало хочет продолжать бороться за свои права и, самое главное, за здоровье своих пациентов.

"Я не хочу обманывать государство и людей, – поясняет Людмила Черемисина. – Я не имею морального права работать врачом общей практики, у меня нет достаточной квалификации, я не хочу из-за своего невежества причинить кому-то вред. А мы еще удивляемся возросшему количеству врачебных ошибок".

Судя по объявлениям в интернете, подготовку на "врача общей практики" сегодня можно пройти в целой куче государственных, частных и даже непрофильных учебных заведениях – например, в строительной академии и даже в бизнес-центре. Но вот насколько грамотными и компетентными выйдут оттуда специалисты? Не хотелось бы выяснить на себе или своих близких. Ведь, как оказалось, даже красный диплом престижной медакадемии не гарантирует ничего.