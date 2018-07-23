Лавров и начальник Генштаба Герасимов посетят Израиль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов прибудут в Израиль в понедельник для переговоров по конфликту в соседней Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом заседания кабинета министров. Он сообщил, что президент России Владимир Путин попросил его встретиться с Лавровым и генералом Герасимовым "в беседе, состоявшейся несколько дней назад".

В последние месяцы Путин и Нетаньяху провели ряд переговоров по сирийскому конфликту и военному присутствию Ирана в Сирии, против чего выступает Израиль. Израиль нанес ряд ударов, приведших к гибели иранцев в Сирии.

Иран – враг Израиля, и Нетаньяху пообещал предотвратить укрепление его позиций в Сирии в военном отношении. И Тегеран, и Москва поддерживают президента Сирии Башара Асада.