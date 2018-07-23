В ЦИК поступила заявка на референдум о пенсионной реформе

В Центризбирком России поступила заявка на проведение референдума о пенсионной реформе. Фракция КПРФ предложила вынести на него один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

О получении документов о возможном проведении референдума сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, которая занимает должность секретаря Центризбиркома. По закону у ЦИК есть 10 дней для вынесения решения по заявке, начиная с даты ее получения.

19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Его планируется повысить для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.

В пятницу Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу, заявив, что ему не нравится это решение и он готов выслушать его противников, если они "не пиарятся".