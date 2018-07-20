Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста. По его словам, окончательного решения по реформе на данный момент нет. Президент заявил, что хотел бы выслушать все мнения по данному вопросу, но "не тех кто на нем пиарится". Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению Путина, без изменения пенсионного законодательства, количество работающих россиян сравняется с количеством неработающих. Президент утверждает, что в правительстве мало сторонников повышения пенсионного возраста и ему самому эта идея не нравится.

Правительственный закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в четверг прошел первое чтение в Государственной думе. На заседании представитель "Единой России" заявил, что правящая партия поддержит пенсионную реформу. О намерении голосовать против повышения пенсионного возраста сообщали в КПРФ, Справедливой России и ЛДПР. В итоге законопроект поддержала только "Единая Россия", имеющая парламентское большинство. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против – 102.

Ранее стало известно, что администрация президента дала указание лояльным власти журналистам, экспертам и блогерам не использовать в публикациях о повышении пенсионного возраста термин "пенсионная реформа". В руководстве страны опасаются, что слово "реформа" может ассоциироваться у населения с 1990-ми годами и вызывать негативную реакцию.

Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.