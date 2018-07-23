В Ярославской области после публикации нашумевшего видео на сайте "Новой газеты "возбуждено уголовное дело об избиении заключенного сотрудниками исправительной колонии ИК-1. Следственные органы сообщили о задержании шести человек. Видео, на котором мужчины в форме сотрудников Службы исполнения наказаний по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, раздобыли юристы Фонда "Общественный вердикт". Однако адвокату Фонда Ирине Бирюковой, которая и привлекла внимание общества к этому делу, пришлось покинуть Россию из-за угроз и обратиться в Следственный комитет с просьбой о госзащите.

Новости о пытках в российских колониях появляются так часто, что шокировать кого-либо этой информацией уже не так просто. Избиения и "растяжки" в карельской колонии ИК-7, шланг с водой или ножка стула в задний проход в омской колонии, изнасилования и многое другое. Несмотря на обилие сообщений об издевательствах над заключенными, запись избиения Евгения Макарова в Ярославской колонии вызвала бурную реакцию. В то же время, правозащитники считают, что на записи отражена обыденная ситуация, и выделяет ее лишь то, что само видео было опубликовано в СМИ.

Координатор проекта "Русь сидящая", бывший прокурор и бывший заключенный Алексей Федяров считает, что общественный резонанс вызвало именно то, что пытки стало возможно увидеть своими глазами:

"Когда заключенные и правозащитники устно заявляют о пытках, им не верят на слово. Если бы была возможность постоянно снимать то, что происходит в исправительных колониях, подобные видео появлялись бы регулярно, потому что это обычная практика".

На записи 18 сотрудников колонии по очереди избивают заключенного Макарова: бьют по пяткам резиновыми дубинками, кулаками. Когда ступни теряют чувствительность, их поливают водой, а затем снова бьют. Льют воду на голову, когда Макаров теряет сознание, заставляют извиняться за оскорбление одного из сотрудников колонии. Видео длится 10 минут, но из него очевидно, что пытки не закончились вместе с записью.

То, что есть на этой записи, к сожалению, не является чем-то необычным, говорит руководитель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин:

"Эксцесс только в том, что эта запись попала в руки журналистов и была опубликована в СМИ. Публикация в СМИ — вот это чрезвычайное происшествие. Именно с этим сейчас и УФСИН собирается разбираться. Все остальное — это обычная практика. Не скажу, что это происходит каждый день во всех колониях, но в общем, история достаточно обычная".

По мнению Каляпина, сами сотрудники колонии относятся к избиению заключенного как к обычному занятию. Эта история произошла уже год назад, но никто из участников видео не подавал никаких рапортов о том, что в их присутствии было совершено должностное преступление. С данной видеозаписью работали и руководство ярославского УФСИН, и следователь следственного комитета по Ярославлю. Но возбуждении уголовного дела было отказано, потому что следователь не увидел признаков преступления.

Адвокат Фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова также говорит, что обнародованный случай пыток – вовсе не единственный:

"Свидетельства идут из всех регионов. Все дело в чувстве безнаказанности. Ведь с апреля прошлого года, когда избили Вахапова, Макарова и Непомнящих, у нас было шесть отмен постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге нам все равно отказали, и в суде это устояло. В Европейском суде жалоба есть, но на национальном уровне у нас ничего не получается. Власти не хотят признавать, что у нас есть это явление. Признать его – значит расписаться в собственной безнаказанности, бездействии и в том, что они не могут ничего с этим поделать. Появление этого видео — это исключительная ситуация".

По словам Бирюковой, обычно сотрудники колонии снимают видеорегистраторы перед избиением заключенного. Даже на самом видео слышно, как владельца камеры спрашивают: "Ты зачем пишешь? Сними видеорегистратор". Обычно заключенным и правозащитникам приходится доказывать факты пыток, имея лишь одно доказательство — увечья. В случае с Макаровым они не стали достаточной причиной для возбуждения уголовного дела. В подобных ситуациях правозащитники бессильны, потому что единственный орган, в который они могут обратиться, не желает проводить должную проверку, рассказывает Алексей Федяров:

"Следователь, который этот материал проверял, видел запись, и все равно отказал в возбуждении уголовного дела. Они провели полиграфические исследования всех сотрудников из видео, и полиграфолог Следственного комитета сказал, что не видит у них признаков лжи. А куда еще обращаться? У нас один орган, в который мы можем обратиться — Следственный комитет. Прокуратура не имеет возможности возбуждать уголовные дела, а Следственный комитет не хочет проводить проверок. Понимаете, какой перекос? Если сотрудник полиции скажет, что у него порвали погон, то возбудят дело по статье 318 — применение насилия в отношении представителя власти. Это произойдет автоматически, на основании одних показаний. Человека осудят, и он получит срок. А здесь человек избит, но Следственный комитет не возбудил дело".

Чтобы довести дела об избиении заключенных до суда, и правозащитникам, и сами осужденные должны приложить огромные усилия. В Оренбурге недавно был вынесен приговор начальнику колонии и его заместителю по безопасности и оперативной работе: заключенного там не просто избили, но и изнасиловали. Чтобы наказать виновных, потребовалось два года, говорит Игорь Каляпин:

"Это осуществлялось руками других осужденных, так называемых блатных. Сам начальник присутствовал при этом, а всю процедуру снимал заместитель начальника колонии. Это я рассказываю не какую-то свою версию. Это было установлено следствием и судом. Мы эту историю тащили до приговора два с лишним года. И только благодаря упорству наших юристов в Оренбурге и героизму самого потерпевшего мы смогли это довести до суда. Система сопротивлялась очень жестко. Я думаю, что и в этой ситуации сопротивление еще не окончено, оно еще будет. Сейчас резонанс немножко уляжется, журналисты подзабудут эту историю, и Следственный комитет еще неоднократно предпримет попытки это дело прекратить".

Адвокат Ирина Бирюкова считает, что резонанс обеспечивает безопасность не только Евгения Макарова, который сейчас находится в другой колонии, но и сотрудников Фонда и журналистов "Новой газеты". По словам Алексея Федярова, шум действительно поможет не замять это дело, но рассчитывать на полноценное наказание виновных не стоит:

Никакого переломного момента не будет. Случившееся станет лишь поводом для модернизации пыток

"Никакого переломного момента не будет. Случившееся станет лишь поводом для модернизации пыток. Сейчас, насколько нам известно, в ГУ ФСИН Ярославской области идет служебная проверка с тотальным использованием полиграфа. И основной вопрос, это "кто слил видео". Сейчас просто ужесточат применение видеорегистраторов и хранение видео, не более того. Вряд ли пострадает кто-то, кроме того молодого следователя, который проводил проверку. Зная специфику работы со ФСИН, я думаю, что из этих 18 человек, которые были в комнате, 10-12 уже дали показания, "слили" коллег, и они пройдут просто свидетелями".

Сегодня утром на сайте Следственного комитета РФ по Ярославской области появилось сообщение о том, что уголовное дело находится в производстве Первого отдела по расследованиям особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. Для расследования уголовного дела создана следственная группа.